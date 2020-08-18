Euro
8.81
Dolar
7.40
BIST 100
1,093.22
Altın
2,005.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Parti Sözcüsü Öztrak, basın toplantısı düzenliyor
logo
Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annesi Arslan: Senin yerin orası değil annenin yanıdır

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Aziz Aslan   | 18.08.2020
Diyarbakır annesi Arslan: Senin yerin orası değil annenin yanıdır Fotoğraf: Aziz Aslan / AA

Diyarbakır

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 351. gününe girdi.

Oturma eylemini sürdüren annelerden Aydan Arslan, kızı Aysun için başlattığı eylemi sürdüreceğini söyledi.

351 gündür oturma eyleminde olduklarını anlatan Arslan, 351 yıl da geçse eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

Kızının HDP tarafından kaçırıldığını belirten Arslan, şöyle konuştu:

"6 yıl oldu evladımı kandırıp götürdüler. Kızımı HDP'den istiyorum. Artık yeter. Evladımızı göndersinler. Bu kadar acıyı bize çektirdikleri yeter. Kızım beni görüyorsan ve duyuyorsan gel. Senin yerin orası değil, annenin yanıdır. Yaşıtların nişanlandı ve evlendi. Ben de senin mürüvvetini görmek istiyorum. Yeter artık gel kızım."

"Oğlum gel adalete teslim ol, 15 çocuk geldi ve 15 canı kurtardık"

Baba Abdullah Demir ise 5 yıldır evladını aradığını, gitmediği yer kalmadığını ancak evladını kendisine gösterilmediğini anlattı.

Anne ve babaların gözyaşı döktüğünü aktaran Demir, "Oğlum gel adalete teslim ol. 15 çocuk geldi ve 15 canı kurtardık. 15 çocuğumuzu devletimiz anne ve babalarına teslim etti. Çocuklar ailelerinin yanında evlerine gittiler. Bundan güzel bir duygu yok." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kızılhaç: Kovid-19 salgınında sağlıkçı ve hastalara karşı 600'den fazla şiddet ve ayrımcılık vakası kaydedildi
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 20 bine dayandı
İsveç'te yaşayan gurbetçiler, Türkiye'deki Kovid-19 tedbirlerinden memnun
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 932 bini geçti

Benzer haberler

Diyarbakır annesi Arslan: Senin yerin orası değil annenin yanıdır

Diyarbakır annesi Arslan: Senin yerin orası değil annenin yanıdır

Kızı kandırılarak dağa götürülen annenin acısı da umudu da bitmiyor

'Hastalık, kar, kış demeden bekledik, beklemeye de devam edeceğiz'

Evlatlarına kavuşan Diyarbakır anneleri, Ağrılı Demir ailesine 'umut' oldu

Evlatlarına kavuşan Diyarbakır anneleri, Ağrılı Demir ailesine 'umut' oldu
Diyarbakır annelerinden Küçükdağ: İçim kan ağlıyor 6 yıldır oğlumun yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum

Diyarbakır annelerinden Küçükdağ: İçim kan ağlıyor 6 yıldır oğlumun yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum
Diyarbakır annesinin 'Oğlum yeter artık Allah rızası için dön gel' feryadı

Diyarbakır annesinin 'Oğlum yeter artık Allah rızası için dön gel' feryadı