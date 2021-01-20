Euro
8.97
Dolar
7.41
BIST 100
1,569.35
Altın
1,867.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Akkuyu NGS'deki planlı patlatmada evlerde oluşan hasar gideriliyor

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat çalışmaları sırasında planlı patlatma sonucu çevredeki evlerde oluşan hasar gideriliyor.

Mustafa Ünal Uysal   | 20.01.2021
Akkuyu NGS'deki planlı patlatmada evlerde oluşan hasar gideriliyor

Mersin

Büyükeceli Mahallesi'nde, patlatma sırasında zarar gören evlerde hasar tespit çalışması gün içerisinde sürdürüldü. Planlı patlatma nedeniyle evlerin kırılan camları yenisiyle değiştirildi.

Ekiplerin çalışmasının devam edeceği öğrenildi.

Mersin Valiliğinden dün yapılan açıklamada, Akkuyu NGS'de inşaat çalışmaları sırasında planlı patlatma sonucunda bölgedeki bazı ev ve seralarda hasar oluştuğu, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya, aşı tedarikini azaltacağını açıklayan Pfizer'a karşı yasal yollara başvurmayı değerlendiriyor
Kovid-19 vakalarının azalmasına sevinen doktorun sosyal medyadaki "oh be" paylaşımı ilgi gördü
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 435 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 159 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1820 kişi öldü
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 411 bini geçti

Benzer haberler

Akkuyu NGS'deki planlı patlatmada evlerde oluşan hasar gideriliyor

Akkuyu NGS'deki planlı patlatmada evlerde oluşan hasar gideriliyor

Mersin'de 10 yıldır atık biriktirilen 'çöp ev' temizlendi

Antalya'da çiftçiler seralarında 'zirai don nöbeti' tuttu

Akdeniz'den geçen yıl 115 ülkeye su ürünleri ve hayvansal gıda ihraç edildi

Akdeniz'den geçen yıl 115 ülkeye su ürünleri ve hayvansal gıda ihraç edildi
Pozantı-Ankara otoyolunda kamyonla otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Pozantı-Ankara otoyolunda kamyonla otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Yaş meyve sebzede 2020'nin ihracat şampiyonu Mersin oldu

Yaş meyve sebzede 2020'nin ihracat şampiyonu Mersin oldu