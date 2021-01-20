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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'da 20 Ocak Katliamı'nda şehit olanları andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'da, bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Abdullah Yasin Güler   | 20.01.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'da 20 Ocak Katliamı'nda şehit olanları andı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kara Ocak şehitlerimizin acısı hala yüreğimizde. 20 Ocak 1990'da Can Azerbaycan'ın bağımsızlığı için hayatlarını feda eden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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