Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'da 20 Ocak Katliamı'nda şehit olanları andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'da, bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kara Ocak şehitlerimizin acısı hala yüreğimizde. 20 Ocak 1990'da Can Azerbaycan'ın bağımsızlığı için hayatlarını feda eden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
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#KaraOcak şehitlerimizin acısı hala yüreğimizde.— Fuat Oktay (@fuatoktay) January 20, 2021
20 Ocak 1990’da Can #Azerbaycan’ın bağımsızlığı için hayatlarını feda eden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/EdGI1ABUqu