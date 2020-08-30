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Akdeniz'de balık popülasyonunda artış gözlendi

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Yıllardır burada dalış yaparız, bu kadar akya görmemiştik. Çok güzel bir görüntü ile karşı karşıyayız. Keşke hep bu görüntüyü kaydedebilsek" dedi.

Hatice Özdemir Tosun   | 30.08.2020
Akdeniz'de balık popülasyonunda artış gözlendi

Antalya

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde avcılığın kısıtlanması sonucu denizdeki balık popülasyonunun arttığını belirtti.

Konyaaltı Plajı'nda öğrencileriyle dalış yapan Gökoğlu, minanır (melanur) ile akya (kuzu) balık sürülerinin bir arada yüzdüğü anların görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Gökoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın dolayısıyla doğanın toparlanma sürecine girdiğini ve bu durumdan balıkların da nasibini aldığını söyledi.

Salgın nedeniyle balık avcılığının uzun bir süre yapılmadığını dile getiren Gökoğlu, nisan ve mayıs ayları üreme dönemi olan akyaların, bu süreçte anaçları tutulmadığı için bolca yavru bırakabildiklerini kaydetti.

Kıyılarda çok miktarda akya tespit ettiklerini anlatan Gökoğlu, "Yıllardır burada dalış yaparız, bu kadar akya görmemiştik. Geçen yıla kıyasla balık popülasyonunda ciddi bir artış var. Çok güzel bir görüntü ile karşı karşıyayız. Keşke hep bu görüntüyü kaydedebilsek." diye konuştu.

Şu anda yavruların 250 grama ulaştığını aktaran Gökoğlu, balıkçılardan, daha bilinçli avlanarak yavru balıkların büyümesine izin vermelerini istedi.

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