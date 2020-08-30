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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Söğüt, evinde 14 gün karantinada kalacak.

Kadir Yıldız   | 30.08.2020
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kocaeli

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Söğüt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hastanede yaptırdığı koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Söğüt, "14 gün evimde karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınızı eksik etmeyin, Allah'a emanet olun." ifadesini kullandı.

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