Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı
Söğüt, evinde 14 gün karantinada kalacak.
Kocaeli
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Söğüt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hastanede yaptırdığı koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.
Genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Söğüt, "14 gün evimde karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınızı eksik etmeyin, Allah'a emanet olun." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.