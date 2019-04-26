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Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Orhan Topal   | 26.04.2019
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.16'da, Marmaris'e 183 kilometre uzaklıkta 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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