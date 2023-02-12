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Sivil toplum kuruluşları Kahramanmaraş'ta depremzedelere sıcak yemek dağıtıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ta kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları da sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor.

Serhat Zafer, Halife Yalçınkaya   | 12.02.2023
Sivil toplum kuruluşları Kahramanmaraş'ta depremzedelere sıcak yemek dağıtıyor

Sivas

Kentte enkazların yoğun olduğu bölgelerde depremzedelere, arama kurtarmada görev alan personele ve diğer vatandaşlara sıcak çorba, kumanya ve su gibi yiyecek içecek dağıtılıyor.

Bölgede yardım faaliyetlerine katılan İsmailağa Derneği Koordinatörü Muhammet Fatih Ustaosmanoğlu, afet bölgelerine hizmet ettiklerini söyledi.

Depremin olduğu anda yola çıktıklarını belirten Ustaosmanoğlu, depremin yaşandığı tüm illerde görev yaptıklarını ifade etti.

Kahramanmaraş'ta aşevi oluşturduklarını anlatan Ustaosmanoğlu, sabah ve akşam 4 bin depremzedeye sıcak yemek hizmeti sunduklarını dile getirdi.

Ustaosmanoğlu, kentte lojistik merkezi de oluşturduklarını söyleyerek, "İstanbul'un ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen yardımları burada toparlıyoruz ve ihtiyaç bölgelerine paylaştırıyoruz." dedi.

Akşam ise çadır başında ateş yakarak ısınmaya çalışan ailelerin battaniye gibi ihtiyaçlarını da gidermeye çalıştıklarını belirten Ustaosmanoğlu, "Şehir merkezindeki bir çadır kentte günlük 3 bin kişiye yemek ikramımız var. Bunun haricinde pişen çorbalarımızı şehrin belirli noktalarındaki afetzedelere ulaştırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.


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