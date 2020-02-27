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Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sefa Şahin   | 27.02.2020
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Marmaris'in 176,23 kilometre açıklarında saat 15.20'de 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 10,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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