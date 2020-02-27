Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Marmaris'in 176,23 kilometre açıklarında saat 15.20'de 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, yaklaşık 10,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.