Euro
6.76
Dolar
6.17
BIST 100
111,915.90
Altın
1,652.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aday Memur Temel Eğitim Programı - Antalya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank öğrencilerle bir araya geliyor - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
logo
Türkiye

Bakan Soylu polislik sınavlarının sonuçlarının açıklanmasında 'yakın tarihi' işaret etti

İçişleri Bakanı Soylu, "POMEM'de zannediyorum mülakatlar bitmiştir. Eğer bitmişse, sınav sonuçlarının açıklanması hazırlıkları yapılıyordur." dedi.

Orhan Onur Gemici   | 27.02.2020
Bakan Soylu polislik sınavlarının sonuçlarının açıklanmasında 'yakın tarihi' işaret etti

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) yapılacak polis adayı alımlarına ilişkin sınav sonuçlarının yakın zamanda açıklanacağını bildirdi.

Bakan Soylu, 25. dönem POMEM'lere özel harekat branşlı 500 kadın ve 26. dönem POMEM'lere 7 bin kadın ve erkek polis adayı alımlarına ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Beni bağışlasınlar, sınav sonuçlarının açıklanması çok uzuyor." diyen Soylu, sınavlara 200 bin kişinin başvurduğunu ve adayların katıldığı yazılı, sözlü ve fiziki yeterlilik sınavlarının değerlendirilmesinin kolay olmadığını ifade etti.

Soylu, 8 bin bekçi alımında sonuçların açıklanmasının 10 ay sürdüğünü anımsattı.

"Sonuçlar planlama dahilinde açıklanıyor"

Sınav sonuçlarının açıklanmasının bir planlama dahilinde yapıldığına dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"Polis özel harekat mülakatları bitti, öyle biliyorum, sonuçları önümüzdeki günler içinde açıklarlar, yakın bir zamanda açıklarlar. POMEM'de de zannediyorum mülakatlar bitmiştir, yani bitmek üzereydi en son benim bildiğim. Daha doğrusu Elazığ ve Van depremleri olmadan önce bittiğini düşünüyorum. Eğer bitmişse, sınav sonuçlarının açıklanması hazırlıkları yapılıyordur. Ama ilk önce polis özel harekatın hemen hemen mülakatlarının bittiğini, açıklamaya hazır hale getirilmeye çalışıldığını biliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği
Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ
Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor
Hocalı Soykırımı ve Münih’teki Aliyev-Paşinyan tartışması

Benzer haberler

Bakan Soylu polislik sınavlarının sonuçlarının açıklanmasında 'yakın tarihi' işaret etti

Bakan Soylu polislik sınavlarının sonuçlarının açıklanmasında 'yakın tarihi' işaret etti

İçişleri Bakanı Soylu: İkna çalışmalarıyla bu yıl 48 terörist örgütten ayrıldı

İçişleri Bakanı Soylu AA Editör Masası'na konuk olacak

İçişleri Bakanı Soylu: Bekçilik toplumumuzun daha huzurlu hale gelmesinde fayda sağlamıştır

İçişleri Bakanı Soylu: Bekçilik toplumumuzun daha huzurlu hale gelmesinde fayda sağlamıştır
'Türkiye kendi iç güvenliğini oturtan ve turizmde rekorlar kıran bir ülke'

'Türkiye kendi iç güvenliğini oturtan ve turizmde rekorlar kıran bir ülke'
İçişleri Bakanı Soylu: Yıkılan evlerin yerine yenisi yapılacak

İçişleri Bakanı Soylu: Yıkılan evlerin yerine yenisi yapılacak