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Pençe-Kaplan Operasyonu’nda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya’nın cenazesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin katıldığı törenle memleketine uğurlandı
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Türkiye

Akar ve TSK komuta kademesinden Pençe-Kaplan şehidine uğurlama

Pençe-Kaplan Operasyonu’nda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya’nın cenazesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin katıldığı törenle memleketine uğurlandı.

Sarp Özer   | 19.06.2020
Akar ve TSK komuta kademesinden Pençe-Kaplan şehidine uğurlama Fotoğraf: Arif Akdoğan / AA

Ankara

Pençe-Kaplan Operasyonu’nda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya’nın cenazesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin katıldığı törenle memleketine uğurlandı.

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışma sonucunda şehit olan Kahya için 23. Piyade Tümen Komutanlığında tören düzenlendi.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kahya'nın silah arkadaşları ve diğer yetkililerin katıldığı tören, şehit uzman onbaşının cenazesinin katafalka taşınmasıyla başladı.

Saygı duruşunun ardından Kahya’nın özgeçmişinin okunduğu törende, edilen dua sonrasında Kahya’nın cenazesi silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere taşındı.

Şehit Uzman Onbaşı Kahya memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlanacak.

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