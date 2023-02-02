"Kış Tatbikatı 2023"ün Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri tamamlandı
Milli Savunma Bakanı Akar’ın beraberinde Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov, Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ve TSK komuta kademesi ile takip ettiği Kış Tatbikatı 2023’ün seçkin gözlemci günü faaliyetleri tamamlandı.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın beraberinde Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ve TSK komuta kademesi ile takip ettiği Kış Tatbikatı 2023’ün seçkin gözlemci günü faaliyetleri, hedeflerin başarıyla vurulmasıyla tamamlandı.
Akar, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Kış Tatbikatı 2023’ün Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı’nda takip etti.
Hedeflerin Mehmetçik tarafından zorlu hava ve arazi şartlarında başarıyla vurulmasının ardından tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri tamamlandı.
Faaliyetin sonunda Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı kış tatbikatında başarılı olan personeli tebrik ederek ödül veren Akar ile Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov, Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze daha sonra kent merkezinde esnaf ziyareti de gerçekleştirdi.
Akar, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.