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Ağrı'daki selin ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde dün meydana gelen ve bir çocuğun hayatını kaybettiği selde zarar gören ev ve tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Göksel Cüneyt İğde   | 25.07.2020
Ağrı'daki selin ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde / AA

Ağrı

Ağrı'daki selin ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde dün meydana gelen ve bir çocuğun hayatını kaybettiği selde zarar gören ev ve tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı. ( Göksel Cüneyt İğde - Anadolu Ajansı )

İlçe merkezine 40 ila 60 kilometre uzakta Balık Gölü güzergahında yer alan 9 köy ve 2 mezrada yaşanan sel felaketinin ardından, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile AFAD ekipleri çalışma başlattı.

Selden en çok zarar gören ve bir kişinin hayatını kaybettiği Karaşey köyü Yolüstü mezrasında hasar tespit çalışması yapan ekiplere, Doğubayazıt Kaymakamlığı İlçe Özel İdare personeli de köy yollarını kaplayan çamur ve taşları temizleyerek destek verdi.

Birçok tarım arazisi ve meranın su altında kaldığı köylerde yaşayan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde de kriz masası kuruldu.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi Başkanı Kemal Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün yaşanan felaketi öğrenir öğrenmez hemen bölgeye geldiklerini söyledi.

Vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için Türk Kızılay ve devletin yetkili kurumlarının aralıksız çalıştığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Hepimiz vatandaşlarımız için seferber olduk. Dün akşamdan itibaren bölgede yaşayan köylülerimize kumanya ve çorba dağıttık. Bugün de diğer kurumlarla birlikte tek tek evleri dolaşıyoruz. Mağdur vatandaşların ihtiyaçları not alınıyor. Vefat eden gencimizin ailesini de ziyaret ederek ihtiyaçları noktasında harekete geçtik. Ayrıca Yolüstü mezrasında selden en çok etkilenen 30 ailemize gıda kolisi yardımında bulunduk. Tekrar tekrar bu bölgeye gelip, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Köylülerden İdris Demir de selden canlarını zor kurtardıklarını belirterek, "Acımız büyük, köyümüzden bir gencimiz hayatını kaybetti. Ancak sağ olsun devletimiz ve Türk Kızılay'ımız bizi yalnız bırakmadı. Teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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