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Ağrı'da termometreler gece sıfırın altında 21 dereceyi gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 21 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Hilmi Tunahan Karakaya,Cüneyt Çelik,Hüseyin Yıldız,Günay Nuh   | 02.01.2021
Ağrı'da termometreler gece sıfırın altında 21 dereceyi gösterdi Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere vatandaşların tedbirli olması istendi.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 21, Ardahan'da 19, Kars'ta 16, Iğdır'da 9, Erzurum'da 8 ve Erzincan ile Tunceli'de 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 10, Tunceli'de 9, Erzurum ve Iğdır'da 3, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 3, Ardahan'da 5 ve Ağrı'da 9 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları, kayak merkezlerinden Palandöken'de 51, Konaklı'da 34, Sarıkamış'ta 31 santimetre ölçüldü.

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