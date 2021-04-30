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Afyonkarahisar'ın 4 yöresel lezzeti tescillendi

Afyonkarahisar Belediyesince başvurusu yapılan yöresel lezzetler Ağzıaçık, Bükme, Patlıcan Böreği ile Afyon Kebabı'nın tescil belgesi alındı.

Arif Yavuz   | 30.04.2021
Afyonkarahisar'ın 4 yöresel lezzeti tescillendi

Afyonkarahisar

Belediyeden yapılan açıklamada, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından 4 yöresel ürün için tescil belgesi verildiği bildirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek; Ağzıaçık, Bükme, Patlıcan Böreği ile Afyon Kebabı için yaptıkları başvurunun ardından onay süreçlerinin tamamlandığını belirtti.

Afyonkarahisar'ı Türkiye'ye ve dünyaya bir gastronomi şehri olarak tanıtmaya devam edeceklerini aktaran Zeybek, "Afyonkarahisar, tarihin, mermerin, termalin ve lezzetin başkenti olan bir şehir. UNESCO tarafından gastronomi alanında dünyanın 36'ncı, ülkemizin üçüncü tescilli şehriyiz. Şehrimizin lezzetlerine tescil belgesini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.



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