Afrikalı gazeteciler Türkiye'deki medya eğitiminden övgüyle bahsetti
"Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı"na katılan Afrikalı gazeteciler, Türkiye'de gördükleri gazetecilik eğitiminin çok faydalı olduğunu belirtti.
Abuja
Anadolu Ajansı (AA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (AKEM) ve Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM) iş birliğiyle gerçekleştirilen Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı (AFMED), Ankara ve İstanbul'da düzenlendi.
Afrikalı medya temsilcilerine medya alanında teorik ve pratik eğitim imkanı sunmak amacıyla düzenlenen programa, 13 ülkeden 20 Afrikalı gazeteci katıldı.
İngilizce düzenlenen programda internet gazeteciliğinden veri gazeteciliğine, kriz haberciliğinden röportaj tekniklerine, farklı başlıklarda alanında uzman kişilerce sunumlar yapıldı.
Programa katılan Nijeryalı gazetecilerden Fatma Daura, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "3 haftalık program çok faydalı oldu. Bu süreçte sadece gazetecilik eğitimi almakla kalmadık 13 farklı Afrika ülkesinden gelen temsilcilerle fikir alışverişi yaptık ve onların deneyimlerinden faydalandık." dedi.
Daura, Afrika genelinde gazetecilik alanının gelişmediğine dikkati çekerek "Yeterli teknolojilerimiz yok ama böyle programlarla kendimizi geliştiriyoruz. Bu program sayesinde bir gazeteci olarak olaylara bakışım değişti." diye konuştu.
Programın devam etmesi gerektiğini vurgulayan Daura, "Bu program bize hem teorik hem de pratik olarak gazeteciliği öğretti." ifadesini kullandı.
Daura, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin her zaman kazan kazan ilişkisi üzerine kurulduğunu belirterek "Türkiye, Afrika için çok işler yaptı ve bunu Afrikalıların çoğu bilmiyor. Bir ülke Afrika için güzel bir iş yapıyorsa bence insanlara gösterilmeli. Çünkü Türkiye diğer Avrupa ülkeleri gibi değil, Türkler Afrika’ya bizi sömürmek için gelmiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'deki eğitim kapsamında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin video izlediğini söyleyen Daura, 15 Temmuz gecesi sokaklara çıkan bazı insanların, ülkelerini korumak için şehit olduklarını belirtti.
Daura, Türk insanıyla ilgili gözlemlerini aktaran Daura, "Türkler yardımsever ve sıcakkanlı insanlardır. Herkes ellerinden geldiğince yardım etmeye çalışıyor. Türkiye’de nereye gitsek bizi çok güzel şekilde karşıladılar ve çay ikram ettiler. Buna çok sevindim." dedi.
"Afrika'da gazetecilik alanında kaliteli bir iş yapabilmek için yatırım gerekiyor"
Gazeteci Linus Una da verilen eğitimlerden çok faydalandığını ve gazetecilik bilgilerine yenilerini eklediğini dile getirdi.
Una, "AA ve TRT gibi kurumlarını ziyaret ettikten sonra hikaye anlatmak için büyük bir yatırım gerektiğini anladım. Afrika'da da gazetecilik alanında kaliteli bir iş yapabilmek için yatırım gerekiyor. Örneğin Nijerya’da çok sayıda gazete var ama iyi bir yatırım olmadığı için çoğu kaliteli iş yapamıyor." diye konuştu.
Türkiye'nin gazetecilik alanında iyi bir yatırım yaptığı için bugün Anadolu Ajansında (AA) akademi bulunduğunu kaydeden Una, "Bu akademiyle hem kendi personeli hem de yurt dışındaki gazetecilere eğitim veriyorlar." ifadelerini kullandı.
"Ülkelerimize elçi olarak döndük"
Eğitim programının kültürel boyutunun da olduğuna dikkati çeken Una, "Bu program sayesinde Afrika’da bulunan gazeteciler Türkiye’nin ekonomi, siyaset ve kültürü hakkında haberdar oluyorlar. Program sonrası biz de ülkelerimize elçi olarak döndük. Ülkemizde Türkiye hakkında biri kötü bir şey söylediğinde biz Türkiye’yi savunuyoruz. Bence Afrika'nın Türkiye’den çok şey öğrenmesi gerekiyor." diye konuştu.
Una, Afrikalıların Türkiye hakkındaki çoğu şeyi uluslararası medyadan öğrendiğini ve bunun kırılması gerektiğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.