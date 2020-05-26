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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 115 bini aştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 115 bini geçerken, 3 bin 471 kişi hayatını kaybetti, 46 bin 426 kişi de iyileşti.

Ömer Erdem   | 26.05.2020
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 115 bini aştı Fotoğraf: Alaattin Doğru/AA

Hartum


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 115 bini geçerken, 3 bin 471 kişi hayatını kaybetti, 46 bin 426 kişi de iyileşti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 521 artarak 115 bin 346'ya yükseldi.

Salgında ölenlerin sayısı 3 bin 471, iyileşenlerin sayısı ise 46 bin 426 oldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti 23 bin 615 vaka ile kıtada salgından en çok etkilenen ülke durumunda. Mısır 17 bin 967 vakayla ikinci, Cezayir 8 bin 503 vakayla üçüncü, Nijerya ise 8 bin 68 vakayla dördüncü sırada yer alıyor.

Kuzey Afrika'da Mısır, kıtanın güneyinde Güney Afrika Cumhuriyeti, batıda Nijerya, Doğu Afrika'da Sudan ve Orta Afrika'da Kamerun, bölgelerinde en fazla vaka rastlanan ülkeler oldu.

Eritre ve Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Eritre, Lesotho, Namibya, Ruanda, Seyşeller ve Uganda da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.

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