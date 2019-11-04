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'Afgan çoban getirileceği' iddiasına yalanlama

Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından, 5 bin lira maaşla Afganistan'dan çoban getirileceği iddialarının gerçekliğinin olmadığı belirtildi.

İsa Toprak   | 04.11.2019
'Afgan çoban getirileceği' iddiasına yalanlama

Ankara

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, 5 bin lira maaşla 150 bin Afgan çoban getirileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Genel Müdürlük tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, son üç yılda Türkiye'de bulunan 93 bin 123 Afgan'ın ülkesine geri gönderildiği belirtildi.

Buna karşın, 5 bin lira maaşla 150 bin Afgan çoban getirileceği yönünde ortaya atılan iddianın da gerçekliğinin olmadığı kaydedildi.


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