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Adana merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Adana merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı çıkan 17 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

Bekir Ömer Fansa   | 04.11.2019
Adana merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Adana

Adana merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı çıkan 17 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince örgütün finans yapılanmasında yer alan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Hakkında gözaltı kararı alının 17 zanlının yakalanması için Adana merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. Ekipler, operasyonda 10 kişiyi gözaltına alırken, 7 kişinin aranması sürüyor.

Operasyonda, gözaltına alınan bazı kişilerin iş adamı olduğu öğrenildi.


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