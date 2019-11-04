Euro
6.39
Dolar
5.73
BIST 100
100,087.80
Altın
1,509.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ankara'da Suriyeli üç DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Yenimahalle'de geçen hafta markette el yapımı bomba patlatılmasının ardından gözaltına alınan altı kişiden üçü tutuklandı.

Barış Kılıç,Serdar Açıl   | 04.11.2019
Ankara'da Suriyeli üç DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Ankara

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan altı kişiden üçü tutuklandı.

Yenimahalle'de bir markete geçen hafta düzenlenen bombalı saldırının ardından jandarma tarafından gözaltına alınan Suriye uyruklu biri kadın altı şüpheli adliyeye getirildi.

Soruşturma savcısı, şüphelilerden Ahmet S, Zeyneb S. ve Mahmut Ş'yi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Savcı, serbest bıraktığı diğer şüpheliler için ise hakimlikten adli kontrol talebinde bulundu.

Nöbetçi Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, savcının talebi doğrultusunda şüphelilerden üçünü tutukladı, diğerlerine ise adli kontrol uygulanmasını kararlaştırdı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda patlayıcı madde yapımında kullanılacağı değerlendirilen kablo, devre ve kumanda gibi malzemeler bulunduğu, ayrıca bir şüphelinin elinde TNT artığına rastlandığı öğrenildi.

Yenimahalle'de bir markete geçen hafta bırakılan el yapımı bomba maddi hasara yol açmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak’taki protestolarda İran ve Haşdi Şabi’nin rolü
Almanya'da merkez partilerin çöküşü devam ediyor
Barış Pınarı'nın ortaya çıkardığı gerçekler
AB Türkiye karşıtlığında 'birlik' oldu
Körfez'in Barış Pınarı yalanları

Benzer haberler

Ankara'da Suriyeli üç DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Ankara'da Suriyeli üç DEAŞ şüphelisi tutuklandı

DEAŞ'ın sözde 'Haseki istihbarat sorumlusu' Denizli'de yakalandı

Hollanda 70 sivilin ölümüne sebep olduğunu kabul etti

Osmaniye merkezli 5 ilde DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Osmaniye merkezli 5 ilde DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
DEAŞ'lı iki Hollandalı kadın sınır dışı işlemleri için Göç İdaresine teslim edilecek

DEAŞ'lı iki Hollandalı kadın sınır dışı işlemleri için Göç İdaresine teslim edilecek
'Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz'

'Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz'