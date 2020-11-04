AFAD Başkanı Güllüoğlu: İzmir'de arama kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı
AFAD Başkanı Güllüoğlu, 6.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir'de arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını açıkladı.
Ankara
Arama Kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı. Emeği geçen, ucundan tutan her bir çalışana, gönüllüye teşekkür ederiz.— Mehmet Güllüoğlu محمد 🗺 (@mgulluoglu) November 4, 2020
En kalbi şükranlarımızla.
Diğer konularda ise yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. pic.twitter.com/1JLbQQRec6
Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı. Emeği geçen, ucundan tutan her bir çalışana, gönüllüye teşekkür ederiz. En kalbi şükranlarımızla. Diğer konularda ise yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.