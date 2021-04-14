Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
Adana
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK adına yasa dışı sokak eylemlerine karıştığı belirlenen 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlediği adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla 10 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerinde bulunamayan 3 şüpheli aranıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.