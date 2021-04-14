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Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Bekir Ömer Fansa   | 14.04.2021
Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Adana

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK adına yasa dışı sokak eylemlerine karıştığı belirlenen 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlediği adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla 10 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüpheli aranıyor.

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