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Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Fikret Kavğalı   | 06.06.2020
Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu

Adana

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde izinsiz gösterilere katıldığı ve polislere taş, el yapımı patlayıcı (EYP), havai fişek ve molotofkokteylleriyle saldırıda bulundukları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 

Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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