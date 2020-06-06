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Şanlıurfa'da bir ekmek fırını ile 11 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir ekmek fırını ile 11 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Yasin Dikme   | 06.06.2020
Şanlıurfa'da bir ekmek fırını ile 11 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. 

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında merkez Eyyübiye ilçesinde bir ekmek fırını ile Siverek 3, Viranşehir 3, Eyyübiye 3, Karaköprü 1 ve Haliliye ilçesinde 1 binanın 14 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Haliliye, Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde 3 binada uygulanan karantina sona erdirildi.

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