Adana'da kayalıklara sıkışan gebe köpek kurtarıldı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kayalıkların arasında sıkışan gebe köpek için kurtarma ekibi seferber oldu.
Adana
Çarkıpare Mahallesi'nde bir köpeğin kayalıkların arasına sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu Adana Büyükşehir Belediyesine bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye İtfaiye Müdürlüğüne bağlı Can-Kur ekibi sevk edildi.
Ekibin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla hayvan sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Sağlık durumu iyi olan gebe köpek salıverildi.