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Adana'da kayalıklara sıkışan gebe köpek kurtarıldı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kayalıkların arasında sıkışan gebe köpek için kurtarma ekibi seferber oldu.

Mutlu Güney   | 09.11.2019
Adana'da kayalıklara sıkışan gebe köpek kurtarıldı

Adana

Çarkıpare Mahallesi'nde bir köpeğin kayalıkların arasına sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu Adana Büyükşehir Belediyesine bildirdi.

Adana'da kayalıklara sıkışan gebe köpek kurtarıldı

Bunun üzerine bölgeye İtfaiye Müdürlüğüne bağlı Can-Kur ekibi sevk edildi.

Ekibin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla hayvan sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sağlık durumu iyi olan gebe köpek salıverildi.

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