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Mardin'de bir evde 217 akrep ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir evde 217 akrep bulundu.

Halil İbrahim Sincar   | 09.11.2019
Mardin'de bir evde 217 akrep ele geçirildi

Mardin

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Yenikent Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı. 

H.Ç'ye ait olan evin bodrum katına inen polis ekipleri, şeffaf kutularda 217 canlı akrep gördü. Muhafaza altına alınan akrepler önce Kızıltepe Belediyesi Zabıta görevlilerine, daha sonra da Mardin Yaban Hayatı Daire Başkanlığı-Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekibine teslim edildi.

H.Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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