Euro
9.25
Dolar
7.83
BIST 100
1,295.20
Altın
1,868.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Tarım ve Orman Sektöründeki Hedefler ile Konulara Yönelik Çözüm Önerileri Toplantısı"nda konuşuyor
logo
Türkiye

Adalet Bakanlığı 400 idare memuru öğrencisi alacak

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara 300'ü erkek, 100'ü kadın olmak üzere 400 idare memuru öğrencisi alınacak.

Ferdi Türkten   | 12.11.2020
Adalet Bakanlığı 400 idare memuru öğrencisi alacak

Ankara

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara 300'ü erkek, 100'ü kadın olmak üzere 400 idare memuru öğrencisi alınacak.

Kurumun, idare memuru öğrencisi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, başvurular 27 Kasım-11 Aralık 2020'de Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat yapılacak, posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Başvuru için en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezuniyet, 35 yaşını bitirmemek, 2020 KPSS Lisans sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak gerekecek.

Sözlü sınav ve mülakatı kazanarak öğrenciliğe kabul edilen adaylar, hizmet öncesi eğitime alınacak. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, idare memurluğuna atanacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısı 439 ile en yüksek seviyeye ulaştı
Başkentte 'Kovid-19 tedbirleri' denetimi yapıldı
Kumaş maskenin Kovid-19'a karşı çift yönlü koruma sağladığı tespit edildi
Doktor Özüdoğru: Bu süreçte 'genciz, atlatırız' diyenlerin solunum sıkıntısı çektiğine şahit olduk
Pozitif ve temaslı kişilere yönelik bileklik uygulaması

Benzer haberler

Adalet Bakanlığı 400 idare memuru öğrencisi alacak

Adalet Bakanlığı 400 idare memuru öğrencisi alacak

Adalet Bakanlığı 418 personel alacak

Bakan Elvan: Plan ve Bütçe Komisyonumuzu özleyeceğim, her zaman emrinizdeyiz

Adalet Bakanlığı: Yoğun bakımda veya entübe durumda Kovid-19 hastası hükümlü ve tutuklu bulunmuyor

Adalet Bakanlığı: Yoğun bakımda veya entübe durumda Kovid-19 hastası hükümlü ve tutuklu bulunmuyor