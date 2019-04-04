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Acıpayam'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Selma Kasap   | 04.04.2019
Acıpayam'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.01'de merkez üssü Acıpayam olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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