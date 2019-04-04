Atatürk Havalimanı'nda taşınma hareketliliği
İstanbul Havalimanı'na taşınması gerçekleştirilecek Atatürk Havalimanı'nda bazı iş yerleri ve ofisler kapanmaya başlarken, taşınma için limana çok sayıda konteyner getirildi.
İstanbul
İstanbul'da 86 yıldır hizmet veren Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınması için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.
Yolcu yoğunluğu yaşanıyor
Taşınma için limana çok sayıda konteyner getirilirken, iç ve dış terminallerindeki birçok firma, ofis ve mağazalarını kapattı.
Bu arada, taşınma operasyonu gece saatlerinde başlayacak havalimanında yolcu yoğunluğu yaşandığı görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.