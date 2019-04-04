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Atatürk Havalimanı'nda taşınma hareketliliği

İstanbul Havalimanı'na taşınması gerçekleştirilecek Atatürk Havalimanı'nda bazı iş yerleri ve ofisler kapanmaya başlarken, taşınma için limana çok sayıda konteyner getirildi.

Mehmet Ali Derdiyok   | 04.04.2019
Atatürk Havalimanı'nda taşınma hareketliliği

İstanbul

İstanbul'da 86 yıldır hizmet veren Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınması için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

Yolcu yoğunluğu yaşanıyor

Taşınma için limana çok sayıda konteyner getirilirken, iç ve dış terminallerindeki birçok firma, ofis ve mağazalarını kapattı.  

Bu arada, taşınma operasyonu gece saatlerinde başlayacak havalimanında yolcu yoğunluğu yaşandığı görüldü.

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