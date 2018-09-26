'Açık Kapı'dan giren sorunlar çözülerek çıkıyor

SAKARYA - Onur Orhan

İçişleri Bakanlığınca devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişimi artırmak, başvuruları sonuçlandırma sürelerini kısaltmak ve vatandaş memnuniyetini yükseltmek üzere geçen yıl "Milletin Kapısı" sloganıyla başlatılan proje kapsamında 16 pilot ilden biri olan Sakarya'da faaliyete geçen "Açık Kapı" bürosu, sorunlarını çözüme kavuşturmak için vatandaşlara 7/24 esasına göre hizmet veriyor.

"Açık Kapı Projesi", vatandaşların kamu hizmetlerine kolay ulaşımının sağlanması, taleplerinin hızlı sonuçlandırılması ve vatandaş memnuniyetinin artırılması amacıyla 81 il valiliği ile İstanbul, Ankara ve İzmir'deki 48 ilçe kaymakamlığında geçen yıl hayata geçirildi.

Vatandaşlar, yüz yüze, "www.acikkapi.gov.tr" adresinden ya da mobil uygulama üzerinden 17 konu başlığı ve 322 başvuru türünde müracaatta bulunabiliyor. Başvuru yapanların müracaatları, uzman personel tarafından elektronik sisteme kaydedildikten sonra ilgili birimlere yönlendiriliyor.

Pilot illerden Sakarya'da, vatandaşların "Açık Kapı" bürosuna şimdiye kadar farklı konularda yaptığı 300'ün üzerindeki müracaatın yüzde 90'ı olumlu, yüzde 5'e yakını olumsuz sonuçlanırken, geriye kalanların incelemesi devam ediyor.

"Müracaatların yüzde 90'ı olumlu neticelendi"

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşın bu işlemleri tek başına yürütemeyeceğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Hangi kurum ve kuruluşun yapacağını bilemez. Müracaat ettiği zaman neticesini nereden ve nasıl alacağını bilemez. Bu nedenle birçok aracı türemiştir. Vatandaştan haksız yere menfaat temin eden, 'Ben sizin işinizi yaparım.' diyen, hatta bazen yolsuzluklara bile yol açan aracılar türemiştir. Bakanlığımızın amacı, bunları tamamen ortadan kaldırmak, işlemleri basite indirmek. Sakarya vilayetinde resmi bir işi olan, müracaat ve şikayeti olan vatandaşlar, Açık Kapı'ya başvurabilir. Burada eğitimli ve deneyimli personel, vatandaşların sorunlarını yetkili makam ve mercilerle bizzat görüşerek, yazışarak halledip çözüyor. Bugüne kadar 300'ün üzerinde müracaat var, bunların yüzde 90'ı olumlu neticelendi. Son müracaatlarda 10-15'i incelemede, yüzde 5'e yakını olumsuz neticelendi."

"Memleketimize, vatandaşımıza kapılarımızı açmış durumdayız"

Vatandaşın her türlü müracaat ve şikayetinin muhakkak kabul göreceği düşüncesinin doğru olmadığına işaret eden Balkanlıoğlu, vatandaşın mahkemenin halletmesi gereken bir şeyi bu tür kurumlardan talep edebildiğini belirtti.

Proje sayesinde kamudaki iş yükünün hafiflediğini anlatan Balkanlıoğlu, vatandaşların da elinde evrakla gezmektense burada tek adımda sorununu çözüme kavuşturabildiğini kaydetti.

Balkanlıoğlu, projeyle vatandaşlara kapılarını açtıklarını vurgulayarak, "Her an, 24 saat, 365 gün vatandaşın hizmetindeyiz. Vatandaşımız telefonla arayabilir, kendisi bizzat gelebilir. Arkadaşlar, birebir iletişim kurarak, talebini öğrenmeye çalışıyor. Talebini aldıktan sonra gerekli müracaat koşulları, evraklar nelerdir, onların tamamını vatandaşa kılavuzluk yoluyla kısa sürede hallediyorlar. Şikayeti varsa da ilgili kurumlara iletiyorlar, neticesini de onlara iletiyoruz. Aksi halde vatandaş elinde evrak, daire daire gezmek durumundaydı. Personelden kimisi bu konuda eğitimli-eğitimsiz, vatandaşla polemiğe, çatışmalara, tartışmalara giriyordu. Böylece bunların sonu gelmiş oldu. Tabii bu yaygınlaştıkça, vatandaş basın yayın aracılığıyla bundan haberdar oldukça ileride daha fazla fonksiyon kazanacak önemli bir deneyim bizim için." değerlendirmesinde bulundu.