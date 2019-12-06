9 ilde FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 36 gözaltı
İzmir merkezli 9 ilde FETÖ'nün hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir
İzmir merkezli 9 ilde FETÖ'nün hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.
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