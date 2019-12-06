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9 ilde FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 36 gözaltı

İzmir merkezli 9 ilde FETÖ'nün hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Şafak Yel   | 06.12.2019
9 ilde FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 36 gözaltı

İzmir

İzmir merkezli 9 ilde FETÖ'nün hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

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