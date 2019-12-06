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Van'da 3 belediye başkanına terör gözaltısı

Van'ın Muradiye ve Özalp belediye başkanları ve sözde eş başkanları ile Başkale Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Hamdi Çelikbaş   | 06.12.2019
Van'da 3 belediye başkanına terör gözaltısı

Ankara

Van'da haklarında terör soruşturması yürütülen HDP'li Muradiye, Özalp ile Başkale belediye başkanları gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan ile meclis üyesi sözde eş başkanı Leyla Balkan, Özalp Beldiye Başkanı Yakup Almaç ile meclis üyesi sözde eş başkanı Dilan Örenci ve Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar gözaltına alındı.


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