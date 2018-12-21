81 il doğal gaza kavuştu

ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de 81 ilin tamamının doğal gaza kavuştuğunu bildirdi.

Önce millet önce memleket diyerek çıktığımız bu yolda büyük bir adım daha atarak, Hakkari’ye doğal gazı ulaştırdık. Bugün itibariyle 81 ilimizin tamamı doğal gaza kavuştu.

Batıda ne varsa Doğuda o olacak anlayışıyla çalışmalarımız devam edecek.

Emeği geçenlere teşekkür ederim pic.twitter.com/bl76WFCAtw — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) 21 de desembre de 2018

Dönmez, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

"Önce millet önce memleket" diyerek yola çıktıklarını belirten Dönmez, "Bu yolda büyük bir adım daha atarak Hakkari’ye doğal gazı ulaştırdık. Bugün itibarıyla 81 ilimizin tamamı doğal gaza kavuştu. Doğuda ne varsa Batıda da o olacak anlayışıyla çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Murat Temizer