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Türkiye

6 ayda 649 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, bu yılın 6 ayında düzenlenen operasyonlarda 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Muhammed Boztepe   | 02.07.2019
6 ayda 649 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Haziran ayındaki operasyonlarda 166 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Çataklı, bununla birlikte bu yılın ilk 6 ayında toplam 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Öte yandan Çataklı, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 381 kişinin tutuklandığını belirtti.

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