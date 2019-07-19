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Türkiye

521 bin 798 dosya mahkemeye gitmeden çözümlendi

Türkiye'de 2013'ten bu yana uygulanan ara buluculuk uygulaması sayesinde 521 bin 798 dosya, mahkemeye gidilmeden anlaşmayla sonuçlandı.

Aylin Sırıklı   | 19.07.2019
521 bin 798 dosya mahkemeye gitmeden çözümlendi

Ankara

Adalet Bakanlığından alınan bilgiye göre, yargının iş yükünü hafifletmek ve vatandaşların sorunlarının daha hızlı şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla 2013'te hayata geçirilen ara buluculuk uygulaması başarılı sonuçlar veriyor.

Uygulamanın başladığı günden bu yana hukuki uyuşmazlıklarda ara bulucuya sevk edilen toplam 801 bin 527 dosyanın 521 bin 798'i anlaşmayla çözüme kavuşturuldu.

Bekleyenler hariç çözüme kavuşturulamayıp mahkemeye yönlendirilen hukuk uyuşmazlıkları dosya sayısı 198 bin 760 oldu.

Bu yılın ilk ayından itibaren "ihtiyari uyuşmazlıklar"da ara buluculuklara gelen toplam başvuru sayısı 71 bin 807 olarak belirlendi. Bu başvurularda yüzde 99 başarı ile toplam 62 bin 606 başvuruda uzlaşma sağlandı. Uzlaşma sağlanmayarak mahkemeye sevk edilen dosya sayısı ise 676 oldu.

Ara buluculuk sayesinde vatandaşlar, zamandan ve dava masraflarından önemli ölçüde tasarruf edebiliyor. Dünya genelinde davalar ortalama 200 gün ile 400 gün arasında sonuçlanırken ara buluculuk ile bu süre bazen bir saate varan sürelere kadar inebiliyor.

Uygulama, özellikle tacirler, işçi-işveren, aile ve komşular arasındaki uyuşmazlıklarda toplumsal barışa da katkı sağlıyor.

Diğer taraftan, ara buluculuğun gelişmesinin sonucu olarak yargının iş yükünün hafiflemesiyle mahkemelerden daha kısa sürelerde karar çıkması sağlanıyor.

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