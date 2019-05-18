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Türkiye

50 bin karanfil ile Türk bayrağı yaptılar

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla 50 bin karanfil ile üzerinde Atatürk'ün silüeti bulunan Türk bayrağı oluşturuldu.

İlyas Gün   | 18.05.2019
50 bin karanfil ile Türk bayrağı yaptılar AA/Recep Bilek

Samsun

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla 50 bin karanfil ile üzerinde Atatürk'ün silüeti bulunan Türk bayrağı yapıldı.

Türkiye Çiçekçiler Federasyonu ile Yerel Çiçekçiler Derneğince, üzerinde Atatürk'ün silüeti bulunan Türk bayrağı yapmak için Ankara, Şanlıurfa, Bursa, Kütahya, İstanbul, Diyarbakır, Nevşehir, İzmit, Kilis, Mersin, Antalya ve Adıyaman'dan karanfil getirildi.

Karanfiller, tek tek özel olarak hazırlanan köpük üzerine yerleştirildi. Yaklaşık 2 saatte 50 bin karanfil ile Atatürk'ün silüeti bulunan Türk bayrağı oluşturuldu.

Yerel Çiçekçiler Derneği Başkanı Muharrem Çağlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılına özel bir tasarım hazırladıklarını söyledi.

Yüksekliği 4 metre, genişliği 6 metre olan köpüğün üzerine Türkiye'nin birçok ilinden gelen karanfiller ile Atatürk'ün silüeti bulunan Türk bayrağı yaptıklarını dile getiren Çağlar, bunu 1 hafta boyunca sergileyeceklerini kaydetti.



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