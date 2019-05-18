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Karasu Nehri'nde 83 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı

Erzincan'daki Karasu Nehri'nde yakalanan 83 kilogramlık turna balığı, dikkat çekiyor.

Barış Yalçınkaya   | 18.05.2019
Karasu Nehri'nde 83 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı

Erzincan

Kentte balıkçılıkla uğraşan 42 yaşındaki Serdar Mercan, Kemaliye ilçesi yakınlarında Karasu Nehri'nde avlanırken oltasına büyük bir turna balığı takıldı. 

Mercan'ın yaklaşık bir buçuk saatlik uğraşıyla yakaladığı 180 santimetre uzunluğundaki balığın 83 kilogram olduğu anlaşıldı.

Kent merkezindeki Yeni Mahalle'de bulunan Cumartesi Pazarı'nda tezgahta kilosu 40 liradan satışa sunulan turna balığı, vatandaşların ilgisini çekti.

Mercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun yıllardır balık avcılığıyla uğraştığını belirterek, "Dev turna balığını almak için uzun süre uğraştım ama sonunda çıkardım. Şu an Erzincan rekoru bende." dedi.

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