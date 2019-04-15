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41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Samsun'da devam ediyor

TRT tarafından gerçekleştirilen 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılında, 40 ülkeden çocukların katılımıyla Samsun'da devam ediyor.

Fatih Mehmet Kürkçü   | 15.04.2019
41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Samsun'da devam ediyor

Samsun

TRT tarafından gerçekleştirilen 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, 40 ülkenin çocuklarının katılımıyla Samsun'da sürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde Samsun Valisi Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 40 ülkeden gelen çocukları kabul etti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı nedeniyle bu şehirde yapılan şenlik kapsamında protokol üyeleri çocuklarla bir araya geldi.

Vali Osman Kaymak, dünya çocuklarını Samsun'da misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Kaymak, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı çocuklara Atatürk'ün armağan ettiğini belirterek, "Her yıl bir vilayette yapılan etkinlikler bu yıl Samsun'da gerçekleşiyor. Samsunlular olarak bundan son derece mutluyuz, onurluyuz. Çocukları evlerinde misafir eden ailelere teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki çocuklarımız Samsun'dan ve Türkiye'den mutlu ve güzel hatıralarla ayrılacaklar." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise organizasyonun Samsun için büyük önem arz ettiğini belirterek, "Büyükşehir belediyesi olarak yavrularımızı Samsun'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından 40 ülkeden çeşitli yöresel hediyelerle gelen çocuklara Kaymak ve Demir de hediyeler verdi.

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