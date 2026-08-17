Duran, "Cumhurbaşkanımız, Mekke Anlaşması'nın dünya barışına güçlü bir mesaj verdiğini ifade etti. Bu işbirliğinin ilerleyen dönemde genişleyebileceğini, Mısır'ın talep etmesi halinde görüşmelere kapının açık olduğunu belirtti." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Al Jazeera televizyonuna verdiği röportaja ilişkin paylaşım Duran, "Cumhurbaşkanımız, Mekke Anlaşması'nın dünya barışına güçlü bir mesaj verdiğini ifade etti. Bu işbirliğinin ilerleyen dönemde genişleyebileceğini, Mısır'ın talep etmesi halinde görüşmelere kapının açık olduğunu belirtti." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doha merkezli Al Jazeera Arapça televizyonuna verdiği röportaja ilişkin, "Cumhurbaşkanımız, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın dünya barışına güçlü bir mesaj verdiğini ifade etti. Bu işbirliğinin ilerleyen dönemde genişleyebileceğini, Mısır'ın talep etmesi halinde görüşmelere kapının açık olduğunu belirtti." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doha merkezli Al Jazeera Arapça televizyonuna verdiği röportaja ilişkin yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mülakatta, Türkiye'nin dış politika gündemine, bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdiğini belirtti.

Erdoğan'ın açıklamalarında, barışı önceleyen, milli menfaatlerinden, bağımsız iradesinden ve kararlı duruşundan taviz vermeyen bir Türkiye'nin güçlü dış politika vizyonunu bir kez daha ortaya koyduğunu aktaran Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın dünya barışına güçlü bir mesaj verdiğini ifade etti. Bu işbirliğinin ilerleyen dönemde genişleyebileceğini, Mısır'ın talep etmesi halinde görüşmelere kapının açık olduğunu belirtti. Suriye'yi Türkiye'nin kardeşi olarak nitelendiren Cumhurbaşkanımız, Suriye'yi asla yalnız bırakmayacağımızı ve istikrarının sağlanması için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeyi sürdüreceğimizi vurguladı. Cumhurbaşkanımız ayrıca en kısa zamanda Şam'ı ziyaret edeceğini açıkladı."

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın röportajda, Gazze'nin asla yalnız bırakılamayacağını belirttiğini, Türkiye'nin bugüne kadar üzerine düşeni yaptığını ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğini vurguladığını ifade etti.

Erdoğan'ın, Hamas'ın samimi bir yaklaşım ortaya koymasına karşılık İsrail'in saldırgan tutumunu sürdürdüğüne dikkati çekerek barışın önündeki temel engeli açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Duran, "Türkiye-ABD ilişkilerine de değinen Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Donald Trump'tan F-35 konusunda söz aldığını belirterek bu sözün yerine getirilmesini beklediğini ve meselenin Türkiye açısından önem taşıdığını vurguladı. Avrupa Birliği konusunda ise Türkiye'yi dışarıda bırakmayı sürdüren Avrupa'ya 'Kaybeden siz olursunuz, Türkiye olmaz' diyerek net bir mesaj verdi." değerlendirmesinde bulundu.