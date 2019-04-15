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2 yerli patates çeşidi daha tescillendi

Niğde'de 2005'ten bu yana yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında, "Niğde Sarısı" ve "Saruhan" adı verilen yerli patates çeşitleri Türk tarımına kazandırıldı.

Abdullah Özkul   | 15.04.2019
2 yerli patates çeşidi daha tescillendi

Niğde

Niğde'de 2005'ten beri yapılan ıslah çalışmaları neticesinde yerli 2 patates çeşidi daha tescillendi.

Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, enstitü binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2005 yılından beri yürütülen ıslah çalışmaları neticesinde önceki yıllarda 8 yerli patates çeşidinin ülke tarımına kazandırıldığını hatırlattı.

2019 yılı itibarıyla 2 yerli patates çeşidinin daha bunlara eklendiğini belirten Pırlak, çeşitlerin isimlerini yapılan anketle üretici ve tüketicilerin belirlediğini söyledi.

Pırlak, çeşitlerden birine "Niğde Sarısı" diğerine ise "Saruhan" isimlerinin verildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"İki çeşidimiz de bölgemize uygun, adaptasyon kabiliyetleri ve verimleri oldukça yüksek, yemeklik ve sanayilik çeşitlerdir. Özellikle et rengi koyu sarı olan hem yemeklik hem de kızartmalık parmak çeşitlere uygun Niğde Sarısı'nın üreticilerimiz tarafından büyük tercih göreceğini düşünüyoruz. Yine Saruhan çeşidimiz de yüksek verimli bir çeşidimiz olup yemekliktir. Önümüzdeki dönemde tohumluk üretimine geçildiğinde bu çeşitlerimizin de devreye girmesiyle üreticilerimizin tohum maliyetlerinin oldukça aşağı düşeceğini düşünüyoruz."

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