Euro
6.34
Dolar
5.76
BIST 100
107,512.60
Altın
1,457.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum konuşuyor
logo
Türkiye

4 ilde organize suç örgütü operasyonu: 38 gözaltı

Ankara merkezli 4 ilde baskı, şantaj ve yağma gibi suçları işledikleri iddia edilen organize suç örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı operasyonda 38 zanlı yakalandı.

Sertaç Bulur   | 29.11.2019
4 ilde organize suç örgütü operasyonu: 38 gözaltı

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde baskı, şantaj ve yağma gibi suçları işledikleri, esnaf ve iş yeri sahiplerini haraca bağlayarak haksız ekonomik çıkar sağladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 

Teknik ve fiziki takiple örgüt üyelerinin faaliyetlerini tespit eden ekipler, sabah saatlerinde Ankara merkezli 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı, zanlıların ev ve iş yerlerinde çok sayıda silah ve çeşitli çaplarda tabanca mermileri ile çek ve senetler ele geçirildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'nin iç sorunları derinleşiyor
Suudi Arabistan'da ulema ile siyasi otorite arasındaki rekabet
Cezayir’de cumhurbaşkanlığı seçimleri ve toplumsal dinamikler
Ateş Krallıkları: Tarihi çarpıtmanın şaheseri
Lula'nın dönüşü Latin Amerika'da siyaseti hareketlendirecek

Benzer haberler

4 ilde organize suç örgütü operasyonu: 38 gözaltı

4 ilde organize suç örgütü operasyonu: 38 gözaltı