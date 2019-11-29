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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum konuşuyor
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Türkiye

Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Barış Gündoğan   | 29.11.2019
Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Mehmetçiğin teröristle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi. 

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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