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'3'ü bir arada uygulaması'na rekor başvuru

Kimlik kartı, ehliyet ve pasaport işlemleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne 204 bin 312 başvuru yapıldı.

Aykut Karadağ   | 27.12.2019
'3'ü bir arada uygulaması'na rekor başvuru

Ankara

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün "3'ü bir arada uygulaması" kapsamında kimlik kartı, ehliyet ve pasaport işlemlerine bugün 204 bin 312 başvuru gerçekleşti.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından, "Milletimize hizmette yeni bir rekor kırdık" başlığıyla bugün "3'ü bir arada uygulaması"na 204 bin 312 başvuru alındığı duyuruldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tweetini paylaşarak, çalışanları tebrik etti.

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