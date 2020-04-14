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İller arası adres bildirimi tescil işlemleri 27 Nisan'a kadar durduruldu

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemleri 27 Nisan'a kadar durduruldu.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 14.04.2020
İller arası adres bildirimi tescil işlemleri 27 Nisan'a kadar durduruldu

Ankara

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemleri 27 Nisan'a kadar durduruldu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda salgın yayılımının en aza indirilmesi amacıyla nüfus müdürlüklerimiz ve e-Devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildiriminin tescil işlemleri 27 Nisan tarihine kadar durdurulmuştur."

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