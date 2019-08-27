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'2 milyon ağaç kesildiği iddiaları asılsızdır'

Kırklareli Valiliğinden, "Türk Akımı Projesi'nin Kıyıköy bölümünde en az 2 milyon ağacın kesildiği iddiaları asılsızdır." açıklamasında bulunuldu.

Özgün Tiran   | 27.08.2019
'2 milyon ağaç kesildiği iddiaları asılsızdır'

Kırklareli

Kırklareli Valiliğinden, "Türk Akımı Projesi'nin Kıyıköy bölümünde ÇED raporunda belirtilen ana dağıtım merkezi ve 26,5 metre güzergah genişliğinin dikkate alınmadığı ve hattın dışına çıkılarak en az 2 milyon ağacın kesildiği iddiaları asılsızdır." açıklamasında bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye-Rusya ortak işbirliği ile yürütülen ve dünyanın sayılı projelerinden olan Türk Akım Projesi kapsamında Kıyıköy beldesinde yapılan çalışmalar sırasında, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında art niyetli çevreler tarafından kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği belirtildi.

Art niyet çerçevesinde kamuoyunu yanlış yönlendirmeye sebep veren kişi ya da kişiler hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Akımı Projesi'nin Kıyıköy bölümünde ÇED raporunda belirtilen ana dağıtım merkezi ve 26,5 metre güzergah genişliğinin dikkate alınmadığı ve hattın dışına çıkılarak en az 2 milyon ağacın kesildiği iddiaları asılsızdır. Bahsi geçen iddia ve art niyetle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye sebep veren haber ve sosyal medya paylaşımlarının aksine, Türk Akımı Projesi kapsamında yapılan tüm çalışmalar titizlikle gerçekleştirilmiş olup, boru hattı yapımında en uygun güzergahın belirlenmesi için Karadeniz tabanında binlerce kilometrelik bir alan incelenerek farklı seçeneklerin değerlendirilmesinin ardından, Rusya kıyısında yer alan Anapa'dan Türkiye kıyısındaki Kıyıköy'e uzanan güzergah en iyi rota olarak belirlenmiştir."

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Akım Projesi kapsamında Kıyıköy Dağıtım Merkezi ve BOTAŞ adına Türk Akım Kara Kısmı 1-2 Doğalgaz Boru Hattı Tekirdağ ve Kırklareli ile Vize Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarından geçmektedir. Türk Akım Projesi kapsamında Ana Dağıtım Merkezi, birinci ve ikinci doğal gaz boru hattı olmak üzere toplam 85 bin ağaç kesilmiş olup, bunun karşılığı 5 kat ağaç dikilmek üzere ilgili firmalarca Orman Genel Müdürlüğüne ağaç bedelleri yatırılmıştır. İlgili alanlarda proje bitimi sonrası Orman Genel Müdürlüğünce ağaç dikimleri yapılacaktır. "

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