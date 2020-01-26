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2,5 yaşındaki Yüsra'nın annesi enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti. 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız'ın annesi Ayşe Yıldız Enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

26.01.2020
2,5 yaşındaki Yüsra'nın annesi enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Elazığ

Elazığ'daki deprem

Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti. 2,5 yaşındaki Nüsra Yıldız'ın annesi Ayşe Yıldız Enkazdan sağ olarak çıkarıldı. ( Bestami Bodruk - Anadolu Ajansı )

Elazığ'daki depremde yıkılan binanın enkazından kurtarılan 2,5 yaşındaki Yüsra'nın annesi Ayşe Yıldız da 28 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında çocuğu Yüsra ile mahsur kalan anne Ayşe Yıldız, arama kurtarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan anne Yıldız, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında dua eden Yıldız'ın yakınlarının bu esnada tekbir getirdiği görüldü.

2,5 yaşındaki Yüsra'nın annesi enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Jandarma timleri, yardım çığlığı yükselen kadınla iletişim sağlamış, çalışmalar sonucu önce annenin 2,5 yaşındaki kızı enkazdan çıkarılarak kurtarılmıştı. 

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