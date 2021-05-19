19 Mayıs coşkuyla kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde düzenlenen törenlerle kutlanıyor.
Ankara
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki heyetle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.
Bakan Kasapoğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kasapoğlu'nun, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.
Buradaki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, deftere şunları yazdı:
"Aziz Atatürk. Milli Mücadele destanının ilk sayfasını yazdığınız günün yıldönümünde Türkiye Cumhuriyetinin bekasını temsil eden değerli gençlerimizle birlikte huzurunuzdayız. 102 yıl önce Cumhuriyetimizin kuruluşuna kapı açan istiklâl ruhunu onurla taşıyoruz. Bu ruh, Türkiye’nin insanlığa kattığı ve katacağı evrensel değerlerde bize yol gösteriyor. Cumhuriyetimizi demokrasi ve hukuk düzeniyle koruma idealimizi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız. Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerimiz, bu sorumluluğun farkında ve ülkemizi spor, bilim ve sanat alanlarında yükseltmek gayretiyle ter dökmektedir.
Sevinçle ifade etmek isterim ki; genç sporcularımız, her gün artan başarı ve rekorlarla al bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmaktadır. Milli ve manevi değerlerine sımsıkı sarılmış gençlerimizle birlikte, vatanımızın ve aziz milletimizin hukukuna son nefesimize kadar sahip çıkacağız. Geçmişten aldığımız zengin insanlık mirasını geleceğe taşırken gençlerle omuz omuza olacak ve tertemiz mazimizden aldığımız güçle ülkemizi istikbale güvenle taşıyacağız. Gençlerimize armağanınız olan bu özel gün için size minnettarız. Bu duygularla tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, zatıalinizi ve milli mücadelenin bütün kahramanlarını rahmet ve hürmetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."
Bakan Kasapoğlu, defteri imzalamasının ardından Türk bayraklarını taşıyan gençler, 81 il ile Kıbrıs'tan gelen sporcular ve beraberindeki heyetle Anıtkabir'in önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kasapoğlu daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı DIGIAGE Oyun Senaryonu Geliştirme Kampı'na online olarak bağlanarak gençlerle buluştu.
Törenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anıtkabir çıkışında Atatürk’ü ziyarete gelen vatandaşlar ile bayramlaştı.
İstanbul
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.
Törende İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu tarafından anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.
Resmi törenin ardından İmamoğlu zabıta mangası eşliğinde İBB çelengini Cumhuriyet Anıtı'na bıraktı. Ardından siyasi partilerin temsilcileri de anıta çelenk sundu.
İmamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.
Genelge gereği tek çelenkle tören düzenlendiğini belirten İmamoğlu, "Bu 9-10 yıl önce alınmış bir karar, yanlış bir karar. Bu karardan geri dönülüp gerçekten bayramların tüm toplum katmanlarının bir araya gelip beraber kutlandığı bir biçime dönüşmesi lazım." diye konuştu.
Konya
Konya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Resmi törenin ardından siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri çelenklerini sundu.
Karaman
Karaman'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törene daire müdürleri, CHP Karaman İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı ve vatandaşlar katıldı.
Törene katılanların Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlendi.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da, Kocatepe Parkı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.
Aksaray
Aksaray'da ise 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Yıldız, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin haksızlığa, zulme ve işgale karşı hep birlikte başlattığı harekatın kıvılcımının başladığı gün olduğunu söyledi.
Türk milletinin 102 yıl önce bir kez daha şaha kalktığını anlatan Yıldız, "Türk halkı yüz yıllardır Anadolu'da hür ve özgür yaşamıştır. Bu haksız işgal karşısında 'ya istiklal ya ölüm' parolasıyla bir milletin şerefli direnişini başlatmıştır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bayramınız kutlu olsun." diye konuştu.
Tören öğrencilerin şiir okumasının ardından sona erdi.
Adana
Adana'da, Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törende İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Çintimar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından yaptığı konuşmada, gençlere seslenerek, "Gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak sizler, her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan sevgi, barış ve hoşgörü anlayışı içinde tüm sorunların üstesinden gelecek, birlik içinde hareket ederek, geleceğin lider ülkesi Türkiye'yi daha güçlü bir hale getireceksiniz. Sizlerin de 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' sözünü rehber edinerek çok çalışıp, ilerde şahsınıza verilecek olan görevi en iyi şekilde yapacağınızdan asla şüphemiz yoktur." diye konuştu.
Mersin
Mersin'de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Demir, törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın Türk milletinin tüm onur ve asaletiyle tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı olduğunu söyledi.
Türkiye'nin değerlerine sımsıkı bağlı gençlerle geleceğe yürümekten gurur duyduklarını dile getiren Demir, "Bizler, genç nesillerimizin gelecekte çok daha iyi imkanlara kavuşması, sportif anlamda dünya gençleriyle rekabet edebilecek donanıma, birikime sahip olabilmeleri için var gücümüzle çalışıyor, her türlü imkan ve kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği için seferber ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Hatay
Hatay Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Şensöz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ve sporcular katıldı.
Osmaniye
Osmaniye'de de Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki törende, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Loğoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kent genelinde 19 Mayıs kapsamında cadde ve sokaklara Türk bayrakları asıldı.
Diyarbakır
Diyarbakır'da Valilik önündeki Anıt Park'ta düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Uslu, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda atılmış en önemli adım olduğunu belirterek, Türk milletinin, vatanı ve değerleri için verdiği onurlu mücadelenin 102'nci yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğunu ve heyecanını yüreklerinde hissettiklerini kaydetti.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kentte gün boyu çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
Bingöl
Bingöl'de Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ali Rıza Akarca, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Siirt
Siirt'te de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun şekilde gerçekleştirilen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olğaç Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Batman
Batman'da Valilik bahçesinde tören düzenlendi.
Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sınırlı katılımla gerçekleştirilen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.