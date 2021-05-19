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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır anneleri evlatlarını terörün pençesinden kurtarmakta kararlı

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren Diyarbakır anneleriden Ayten Elhaman, "HDP'nin kapısından ayrılmayacağız. Mücadelemize devam edeceğiz ve evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz." dedi.

Aziz Aslan   | 19.05.2021
Diyarbakır anneleri evlatlarını terörün pençesinden kurtarmakta kararlı Fotoğraf: Aziz Aslan/AA

Diyarbakır

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 625'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, 4 yıldır evladına hasret olduğunu söyledi.

"HDP gençleri annelerinden kaçırıp götürdü. HDP'den hep zarar gördük." diyen Elhaman, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı evlatlarından ayrı, buruk kutladıklarını belirtti.

Elhaman, "HDP'nin bu zulmünü dünya duysun. Gençlerimizden ellerini çeksinler ve uzak dursunlar. HDP'nin kapısından ayrılmayacağız. Mücadelemize devam edeceğiz ve evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz." dedi.

Eyleme kararlılıkla devam edeceklerini dile getiren Elhaman, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

"Tüm gençleri burada görmek isterdik"

Baba Necmettin Biçer de kızı Gülcan'ın 6 yıl önce kandırılarak, dağa götürüldüğünü söyledi.

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda tüm gençleri burada görmek isterdik." ifadesini kullanan Biçer, kızına kavuşmak istediğini aktardı.

Biçer, "Bu ülke hepimizin. Kızım güvenlik güçlerine teslim ol. Korkma ve çekinme. Yüce adalete teslim ol." diye konuştu.


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