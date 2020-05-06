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Eğitim

MEB Geçmişten Geleceğe Gurbet Hikayeleri Yarışması düzenleyecek

Milli Eğitim Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yurt dışında yaşayan gençlerin katılabileceği Geçmişten Geleceğe Gurbet Hikayeleri Yarışması düzenleyecek.

İsmet Karakaş   | 06.05.2020
MEB Geçmişten Geleceğe Gurbet Hikayeleri Yarışması düzenleyecek

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklama, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinesinde yurt dışında yaşayan 12-18 yaş arası gençlerin katılabileceği bir yarışma yapılacağı duyuruldu. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yılı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek yarışmanın, "Büyüklerimizin dilinden, gençlerimizin elinden gurbet hikayeleri" sloganıyla gerçekleştirileceği ifade edildi.

Yarışmaya ilişkin detaylar, MEB'in internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından öğrenilebilecek.

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