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15 Temmuz kahramanlarından şehit Ömer Halisdemir’in Niğde’deki kabri, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında ziyaretçi akınına uğruyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel olayının yaşandığı Rize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen törene katıldı.
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Türkiye

15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar, kabirleri başında dualarla yad edildi.

Zeynep Rakipoğlu,Emin İleri,Ali Ebubekir Tokcan   | 15.07.2020
15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı Fotoğraf: Mehmet Eser/AA

İstanbul

15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar, Edirnekapı Şehitliğindeki kabirleri başında dualarla yad edildi. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )


"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nün 4. yıldönümü kapsamında Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliğinde anma programı düzenlendi. 

Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, şehitler için dua etti. Şehitliği dolduran protokol üyeleri ve vatandaşlar da edilen dualara eşlik etti.

Anma programına, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ve 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, bazı ilçe belediye başkanları ve diğer yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Vali Yerlikaya ve diğer protokol üyelerinin, şehit kabirlerine karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Törenin ardından, bazı şehit yakınları kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti. Bazı ailelerin şehitleri için gözyaşı döktüğü görüldü. Bazı şehit yakınları da mezarları suladı, çiçek koydu.

Öte yandan Türkiye Diyanet Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince katılımcılara ikramda bulunulurken Türk Kızılay gönüllüsü gençler de alanda görev aldı.

15 Temmuz Şehidi Tahsin Gerekli'nin babası Nurettin Gerekli, oğlunun darbe girişimini duyduğu an Bayrampaşa'dan Saraçhane’ye gittiğini ve burada kalbinden vurularak şehit olduğunu söyledi. Gerekli, acısının hala taze olduğunu dile getirdi.

Suriye asıllı 15 Temmuz gazisi Ahmed Zir de o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının önüne gittiğini ve burada açılan ateş sonucu yaralandığını anlattı.

15 Temmuz gazilerinden Kemal Sayar ise darbe girişiminin yaşandığı gün tankın altında kalarak yaralandığını belirterek, o gece kendisini aracına alarak hastahaneye yetiştiren kişiyi aradığını aktardı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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