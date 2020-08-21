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İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Menderes ilçesinde 2 Ağustos'taki yangın bölgesine yakın bir konumda başlayan orman yangını, kontrol altına alındı.

Mustafa Güngör   | 21.08.2020
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir

Özdere Mahallesi Çile mevkisinde ormanlık alandan duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 3 helikopter ve 6 arazöz ekibi müdahaleye başladı.

Ekiplerin etrafını çevirdiği yangın, yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Ormanlık alanda soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yangının, 2 Ağustos'ta çıkan ve 22 saatte kontrol altına alınabilen yangının başladığı mevkiye yakın bir konumda etkili olduğu öğrenildi.

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